12 жовтня Європейський Союз планує ухвалити рішення про можливі санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про таке рішення написав журналіст Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

the council conclusions on #Belarus that EU foreign ministers will approve on Mon are quite ambitious. mentions explicitly that #Lukashenko might be sanctioned next & opens up for increased eco support and visa lib dialogue if there is a democratic transition in the country

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 9, 2020