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Лукашенко може потрапити під санкції ЄС

12 жовтня Європейський Союз планує ухвалити рішення про можливі санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про таке рішення написав журналіст Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

– Міністри закордонних справ заявили, що рішення по Білорусі приймуть в понеділок. Лукашенко може бути наступним, хто потрапить під санкції, – пише журналіст.

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Також журналіст додав, що міністри можуть посилити економічну підтримку Білорусі, якщо в країні відбудуться демократичні зміни.

Раніше в ЄС заявляли, що сподіваються на діалог з Лукашенком.

Протести в Білорусі тривають вже два місяці

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими протестами проти влади Лукашенка. 23 вересня він провів таємну інавгурацію, що викликало ще більшу хвилю протестів в Білорусі.

Лукашенко не йде на контакт з європейськими лідерами та відмовився вести діалог з Координаційною радою, яку створила його опонентка Світлана Тихановська.

Під час протестів затримано близько 7 тис. протестувальників.

Джерело: Rikard Jozwiak

Фото: Dreamstime

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