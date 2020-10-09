12 жовтня Європейський Союз планує ухвалити рішення про можливі санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про таке рішення написав журналіст Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

– Міністри закордонних справ заявили, що рішення по Білорусі приймуть в понеділок. Лукашенко може бути наступним, хто потрапить під санкції, – пише журналіст.

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the council conclusions on #Belarus that EU foreign ministers will approve on Mon are quite ambitious. mentions explicitly that #Lukashenko might be sanctioned next & opens up for increased eco support and visa lib dialogue if there is a democratic transition in the country — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 9, 2020

Також журналіст додав, що міністри можуть посилити економічну підтримку Білорусі, якщо в країні відбудуться демократичні зміни.

Раніше в ЄС заявляли, що сподіваються на діалог з Лукашенком.

Протести в Білорусі тривають вже два місяці

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими протестами проти влади Лукашенка. 23 вересня він провів таємну інавгурацію, що викликало ще більшу хвилю протестів в Білорусі.

Лукашенко не йде на контакт з європейськими лідерами та відмовився вести діалог з Координаційною радою, яку створила його опонентка Світлана Тихановська.

Під час протестів затримано близько 7 тис. протестувальників.

Джерело: Rikard Jozwiak