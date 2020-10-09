Иммунитет от преследований предлагает предоставить Александру Лукашенко белорусский оппозиционер Светлана Тихановская.

Это вариантом для смены власти в стране, заявила она.

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Если Лукашенко уедет куда-нибудь и будет там проводить время, то это допустимо, отметила она. Но она понимает, что иммунитет должен стать частью переговоров о передаче власти.

Тихановская также додала, что не может простить Лукашенко его преступлений.

Тихановскую объявили в розыск

Светлану Тихановскую объявили в розыск на территории России.

Основанием для розыска указано уголовное дело, однако статье не указан. В Беларуси против нее открыто дело по массовые протесты.

Сейчас Тихановская живет в Литве.

Источник: DW