Тихановскую объявили в розыск в РФ

Белорусскую оппозиционерку Светлана Тихановскую объявили в розыск на территории России.
В базе данных разыскиваемых лиц МВД России указано, что она объявлена в международный розыск.
В базе указана дата рождения 11 сентября 1982 года, национальность и место рождения — село Микашевичи Лунинецкого района Беларуси.
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Основанием для розыска указано уголовное дело, однако статье не указан.
В Беларуси против Тихановской нарушено уголовное производство по статье Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
Тихановская встречалась с Меркель
6 октября Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Они обсудили протесты в Беларуси, новые выборы президента Беларуси и стратегию освобождения политзаключенных.
Тихановская подарила Меркель бело-красно-белый зонтик и книгу о Беларуси.
Источник: МВД РФ