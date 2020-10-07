Тихановскую объявили в розыск в РФ

Белорусскую оппозиционерку Светлана Тихановскую объявили в розыск на территории России.

В базе данных разыскиваемых лиц МВД России указано, что она объявлена ​​в международный розыск.

В базе указана дата рождения 11 сентября 1982 года, национальность и место рождения — село Микашевичи Лунинецкого района Беларуси.

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Основанием для розыска указано уголовное дело, однако статье не указан.

В Беларуси против Тихановской нарушено уголовное производство по статье Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Тихановская встречалась с Меркель

6 октября Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Они обсудили протесты в Беларуси, новые выборы президента Беларуси и стратегию освобождения политзаключенных.

Тихановская подарила Меркель бело-красно-белый зонтик и книгу о Беларуси.

Источник: МВД РФ