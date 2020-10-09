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Факти / Світ

Якщо він піде. Тихановська готова надати Лукашенку імунітет

Імунітет від переслідувань пропонує надати Олександру Лукашенку білоруська опозиціонер Світлана Тихановська.

Це є варіантом для зміни влади у країні, заявила вона.

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Якщо Лукашенко виїде куди-небудь і буде там проводити час, то це допустимо, зазначила вона. Але вона усвідомлює, що імунітет повинен стати частиною переговорів про передачу влади.

Тихановська також додала, що не може пробачити Лукашенку його злочинів.

Тихановську оголосили у розшук

Світлану Тихановську оголосили у розшук на території Росії.

Підставою для розшуку вказано кримінальну справу, однак номер статті не вказаний. У Білорусі проти неї відкрита справа за масові протести.

Нині Тихановська живе у Литві.

Джерело: DW

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