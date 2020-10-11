Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.
23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.
К стеле по проспекту Жукова поехали силовики и автомобили с колючей проволокой.
Фото: The Village Беларусь
Утром 11 октября стало известно о новых задержаниях: сейчас в СИЗО на Окрестина находятся основатель проекта Petitions.by Владимир Ковалкин и сотрудник офиса ООН в Беларуси Анора Лангар. Что стало причиной задержаний — пока неизвестно.
Светлана Тихановская прокомментировала встречу в СИЗО КГБ и разговор с мужем:
— Сегодняшние события – это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно.
Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о Конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жёстко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов.
Власти Беларуси впервые за 4 месяца разрешили Сергею Тихановскому сделать звонок своей жене, Светлане Тихановской.
10 октября состоялась их первый разговор с момента ареста Сергея в мае. Они не общались 134 дня.
Подробности разговора пока не уточняются.
Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель во время телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макейм призвал власти Беларуси прекратить репрессии против участников протестов и принять совместный визит председателя ОБСЕ от Албании и руководителя будущего председательства ОБСЕ от Швеции для поиска мирных путей выхода из кризиса.
С начала кампании по выборам президента Беларуси почти за пять месяцев в стране принято более 300 уголовных дел против участников президентских выборов и активистов.
Самая распространенная статья уголовного кодекса, по которой были возбуждены уголовные дела — массовые беспорядки.
Литва отзывает из белорусского посольства еще пять дипломатов и надеется, что этого хватит, чтобы сохранить возможность диалога.
Великобритания осуждает решение Беларуси выдворить польских и литовских дипломатов.
В знак солидарности Великобритания временно вызывает своего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране.
Чехия также отзывает посла из Беларуси. Он едет на консультации примерно на неделю. Таким образом Чехия отвечает на действия белорусских властей в отношении Польши и Литвы.
Ранее стало известно, что посла отзовет Словакия.
Светлана Тихановская встретилась с министрами иностранных дел Болгарии и Греции.
С министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой Тихановская обсудила возможную программу реабилитации для пострадавших во время разгонов акций протеста, а также визовую поддержку для белорусов.
Глава МИД Греции Никос Дендиас отметил, что для Греции остро стоит вопрос освобождения политзаключенных в Беларуси.
Иммунитет от преследований предлагает предоставить Александру Лукашенко белорусский оппозиционер Светлана Тихановская. Это является вариантом для смены власти в стране, заявила она.
Если Лукашенко уедет куда-нибудь и будет там проводить время, то это допустимо, отметила она. Но она понимает, что иммунитет должен стать частью переговоров о передаче власти.
Тихановская также добавила, что не может простить Лукашенко его преступлений.