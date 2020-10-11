PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций и задержаний мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным советом.

23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию, что вызвало новую волну протестов в Беларуси.

С начала С конца
Прямая трансляция
11:04 - 11 октября

К стеле по проспекту Жукова поехали силовики и автомобили с колючей проволокой.

Фото: The Village Беларусь

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:01 - 11 октября

Утром 11 октября стало известно о новых задержаниях: сейчас в СИЗО на Окрестина находятся основатель проекта Petitions.by Владимир Ковалкин и сотрудник офиса ООН в Беларуси Анора Лангар. Что стало причиной задержаний — пока неизвестно.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:57 - 11 октября

Светлана Тихановская прокомментировала встречу в СИЗО КГБ и разговор с мужем:

— Сегодняшние события – это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно.

Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о Конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жёстко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
18:36 - 10 октября

Власти Беларуси впервые за 4 месяца разрешили Сергею Тихановскому сделать звонок своей жене, Светлане Тихановской.

10 октября состоялась их первый разговор с момента ареста Сергея в мае. Они не общались 134 дня.

Подробности разговора пока не уточняются.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:21 - 10 октября

Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель во время телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макейм призвал власти Беларуси прекратить репрессии против участников протестов и принять совместный визит председателя ОБСЕ от Албании и руководителя будущего председательства ОБСЕ от Швеции для поиска мирных путей выхода из кризиса.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:04 - 10 октября

С начала кампании по выборам президента Беларуси почти за пять месяцев в стране принято более 300 уголовных дел против участников президентских выборов и активистов.

Самая распространенная статья уголовного кодекса, по которой были возбуждены уголовные дела — массовые беспорядки.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:26 - 10 октября

Литва отзывает из белорусского посольства еще пять дипломатов и надеется, что этого хватит, чтобы сохранить возможность диалога.

Великобритания осуждает решение Беларуси выдворить польских и литовских дипломатов.

В знак солидарности Великобритания временно вызывает своего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:17 - 09 октября

Чехия также отзывает посла из Беларуси. Он едет на консультации примерно на неделю. Таким образом Чехия отвечает на действия белорусских властей в отношении Польши и Литвы.

Ранее стало известно, что посла отзовет Словакия.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:09 - 09 октября

Светлана Тихановская встретилась с министрами иностранных дел Болгарии и Греции.

С министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой Тихановская обсудила возможную программу реабилитации для пострадавших во время разгонов акций протеста, а также визовую поддержку для белорусов.

Глава МИД Греции Никос Дендиас отметил, что для Греции остро стоит вопрос освобождения политзаключенных в Беларуси.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:04 - 09 октября

Иммунитет от преследований предлагает предоставить Александру Лукашенко белорусский оппозиционер Светлана Тихановская. Это является вариантом для смены власти в стране, заявила она.

Если Лукашенко уедет куда-нибудь и будет там проводить время, то это допустимо, отметила она. Но она понимает, что иммунитет должен стать частью переговоров о передаче власти.

Тихановская также добавила, что не может простить Лукашенко его преступлений.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...73>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка