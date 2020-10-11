Светлана Тихановская прокомментировала встречу в СИЗО КГБ и разговор с мужем:

— Сегодняшние события – это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно.

Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о Конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жёстко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов.