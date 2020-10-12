После очередного разгона протестов в Беларуси 11 октября оппозиционный лидер Светлана Тихановская заявила о новом этапе насилия над гражданами страны.

По ее словам, люди платят слишком много за свободу.

— Сотни задержанных, массовые избиения, кровь — это единственный ответ, на который они способны, — отметила Светлана Тихановская.

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Несмотря на это, лидер заявила, что протесты будут продолжаться, люди будут добиваться своего.

Протесты в Беларуси

9 августа протесты в Беларуси вспыхнули из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

Люди были не согласны с такими результатами выборов и вышли на акции во многих городах.

Там их встретили силовики, которые разгоняли и задерживали митингующих. Лукашенко отказался идти на контакт с людьми, вместо этого он провел тайную инаугурацию.

Тихановская заявила, что готова гарантировать ему иммунитет от преследований в случае передачи власти.

Источник: Светлана Тихановская