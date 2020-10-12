Після чергового розгону протестів у Білорусі 11 жовтня опозиційний лідер Світлана Тихановська заявила про новий етап насильства над громадянами країни.

За її словами, люди платять занадто багато за свободу.

– Сотні затриманих, масові побиття, кров – це єдина відповідь, на яку вони здатні, – відзначила Світлана Тихановська.

Читайте: Протести у Білорусі – онлайн

Попри це, лідер заявила, що протести триватимуть, люди домагатимуться свого.

Протести у Білорусі

9 серпня протести у Білорусі спалахнули через чергове переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

Люди були не згодні з такими результатами виборів і вийшли на акції у багатьох містах.

Там їх зустріли силовики, які розганяли і затримували мітингувальників. Лукашенко відмовився йти на контакт з людьми, замість цього він провів таємну інавгурацію.

Тихановська заявила, що готова гарантувати йому імунітет від переслідувань, якщо він піде на передання влади.

Джерело: Світлана Тихановська