Після чергового розгону протестів у Білорусі 11 жовтня опозиційний лідер Світлана Тихановська заявила про новий етап насильства над громадянами країни.
За її словами, люди платять занадто багато за свободу.
– Сотні затриманих, масові побиття, кров – це єдина відповідь, на яку вони здатні, – відзначила Світлана Тихановська.
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Попри це, лідер заявила, що протести триватимуть, люди домагатимуться свого.
Протести у Білорусі
9 серпня протести у Білорусі спалахнули через чергове переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.
Люди були не згодні з такими результатами виборів і вийшли на акції у багатьох містах.
Там їх зустріли силовики, які розганяли і затримували мітингувальників. Лукашенко відмовився йти на контакт з людьми, замість цього він провів таємну інавгурацію.
Тихановська заявила, що готова гарантувати йому імунітет від переслідувань, якщо він піде на передання влади.
Джерело: Світлана Тихановська