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Факти / Світ

Кров – їхня відповідь: Тихановська відреагувала на розгін протестів у Білорусі

Після чергового розгону протестів у Білорусі 11 жовтня опозиційний лідер Світлана Тихановська заявила про новий етап насильства над громадянами країни.

За її словами, люди платять занадто багато за свободу.

– Сотні затриманих, масові побиття, кров – це єдина відповідь, на яку вони здатні, – відзначила Світлана Тихановська.

Читайте: Протести у Білорусі – онлайн

Попри це, лідер заявила, що протести триватимуть, люди домагатимуться свого.

Протести у Білорусі

9 серпня протести у Білорусі спалахнули через чергове переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

Люди були не згодні з такими результатами виборів і вийшли на акції у багатьох містах.

Там їх зустріли силовики, які розганяли і затримували мітингувальників. Лукашенко відмовився йти на контакт з людьми, замість цього він провів таємну інавгурацію.

Тихановська заявила, що готова гарантувати йому імунітет від переслідувань, якщо він піде на передання влади.

Джерело: Світлана Тихановська

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