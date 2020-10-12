Польща та Німеччина ввели нові обмежувальні заходи через Covid-19

Німеччина та Польща вводять нові обмеження через стрімке поширення коронавірусу.

За новими правилами, бари та ресторани у Берліні працюватимуть до 23.00. Такі ж обмеження діятимуть у фінансовій столиці Франкфурті-на-Майні. Також обмежується час роботи магазинів, аптеки та заправні станції працюватимуть без змін.

Нові обмеження діятимуть до 31 жовтня.

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У Польщі влада зобов’язала усіх громадян перебувати у громадських місцях у захисних масках, оскільки за останню добу там було виявлено понад 4 тис. інфікованих.

У Чехії наразі розглядають можливість введення режиму ізоляції, оскільки темпи зараження населення коронавірусною інфекцією в останні дні прискорилися. Четвертий день поспіль реєструють понад 8,6 тис. інфікованих.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 жовтня в Україні було виявлено 4 420 нових випадків коронавірусу.

Від ускладнень померло 5 015 людей, за добу – 43 пацієнти. Водночас побороти хворобу вдалося 114 410 пацієнтам, за добу одужали 903 особи.

Найбільша кількість інфікованих за останню добу була зафіксована у Харківській області – 741, Сумській – 418, Полтавській – 244 та Хмельницькій – 219.