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Факты / Мир

ЕС призывает Азербайджан и Армению немедленно начать переговоры

Европейский союз выразил обеспокоенность относительно продолжения боевых действий между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе несмотря на заявления о прекращении огня.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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— Мы крайне обеспокоено отмечаем сообщение о продолжении военных действий, в частности против гражданских объектов, а также о жертвах среди гражданского населения, — заявил Боррель.

По его словам, обе стороны призывают обеспечить соблюдение всех договоренностей.

ЕС просит Азербайджан и Армению немедленно начать предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, без предварительных условий и на основе согласованных принципов.

Конфликт в Нагорном Карабахе

10 октября в Москве Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Однако в тот же день военные ведомства двух стран начали обмениваться обвинениями относительно несоблюдения договоренностей, нанесения ударов в Нагорном Карабахе.

12 октября утром Азербайджан и Армения начали новые обстрелы в Нагорном Карабахе. Минобороны обеих стран заявили о продолжении ведения боевых действий.

Источник: Украинская правда

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