Тільки за останні 50 років сталося 11 тис. стихійних лих, пов’язаних з погодою і зміною клімату. В результаті загинули 2 млн осіб, а збитки сягнули $3,6 трлн.

Про це йдеться в новому звіті Всесвітньої метеорологічної організації при ООН про стан кліматичного обслуговування.

За даними експертів, у той час як середня кількість смертей, зареєстрованих для кожного лиха, знизилася на третину за цей період, кількість зареєстрованих лих збільшилася уп’ятеро, а економічні втрати збільшилися в сім.

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– У 2018 році у всьому світі близько 108 млн осіб потребували допомоги міжнародної гуманітарної системи в результаті штормів, повеней, посух і лісових пожеж. За оцінками, до 2030 року це число може збільшитися майже на 50% при витратах близько $20 млрд на рік, – прогнозують в ООН.

Клімат в Україні

Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що погода в Україні переживає значні зміни.

Він зазначив, що зараз у всіх країнах спостерігають зміни клімату, середньорічна температура повітря в сезонах підвищується. Для України це підвищення одне з найбільших.

За його словами, південні райони України поступово наближаються до Балканського або грецького клімату. Тобто помітно підвищується температура і зменшується ефективність опадів за рахунок їх випаровування.

Джерело: ООН