Французький музей відклав виставку через втручання Китаю

Історичний музей Замок герцогів Бретонських у західному місті Нант відклав виставку, присвячену монгольському імператору Чингисхану.

Працівники музею посилаються на втручання китайського уряду, яке вони звинувачують у спробі переписати історію.

Французький музей заявив, що відкладає виставку про лідера XIII століття більше, ніж на три роки.

— Ми прийняли рішення зупинити виставку на благо людських, наукових і етичних цінностей, які ми захищаємо, – сказав директор музею Бертран Гійє.

Китайська влада вимагала прибрати з шоу деякі слова, зокрема, Чингісхан, імперія та монгол. Згодом вони попросили повноважень на коригування виставкових брошур, легенд і карт.

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Конфлікт стався, коли китайський уряд посилив дискримінацію етнічних монголів, багато з яких живуть в північній провінції Внутрішньої Монголії.

Виставка була запланована у співпраці з Музеєм Внутрішньої Монголії в Хух-Хото, в Китаї.

За даними Нантського музею, виникли непорозуміння, коли Китайське бюро культурної спадщини зажадало від музею змін до первинного плану.

Зокрема, елементи упередженого переписування монгольської культури на користь нового національного оповідання.

У музеї затаврували як цензуру та заявили, що це підкреслює позиції китайського уряду щодо монгольської меншини.

Раніше Китай офіційно приєднався до фінансування для створення вакцини проти Covid-19.

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