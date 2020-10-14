PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Культура

Французький музей відклав виставку через втручання Китаю

Історичний музей Замок герцогів Бретонських у західному місті Нант відклав виставку, присвячену монгольському імператору Чингисхану.

Працівники музею посилаються на втручання китайського уряду, яке вони звинувачують у спробі переписати історію.

Французький музей заявив, що відкладає виставку про лідера XIII століття більше, ніж на три роки.

— Ми прийняли рішення зупинити виставку на благо людських, наукових і етичних цінностей, які ми захищаємо, – сказав директор музею Бертран Гійє.

Китайська влада вимагала прибрати з шоу деякі слова, зокрема, Чингісхан, імперія та монгол. Згодом вони попросили повноважень на коригування виставкових брошур, легенд і карт.

Читайте: Китайську блогерку підпалив екс-чоловік у прямому ефірі

Конфлікт стався, коли китайський уряд посилив дискримінацію етнічних монголів, багато з яких живуть в північній провінції Внутрішньої Монголії.

Виставка була запланована у співпраці з Музеєм Внутрішньої Монголії в Хух-Хото, в Китаї.

За даними Нантського музею, виникли непорозуміння, коли Китайське бюро культурної спадщини зажадало від музею змін до первинного плану.

Зокрема, елементи упередженого переписування монгольської культури на користь нового національного оповідання.

У музеї затаврували як цензуру та заявили, що це підкреслює позиції китайського уряду щодо монгольської меншини.

Раніше Китай офіційно приєднався до фінансування для створення вакцини проти Covid-19.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх