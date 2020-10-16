Европейский совет призвал Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами по сбитому над Донбассом самолета рейса MH17.

Об этом говорится в выводах по итогам саммита лидеров ЕС.

— После более чем шести лет после этого трагического события 298 жертв и их ближайшие родственники заслуживают справедливости. Европейский совет поддерживает все усилия, направленные на установление истины, справедливости и подотчетности, в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН, — говорится в документе.

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МИД России отметило, что Австралия и Нидерланды, вероятно, не стремились разобраться в том, что на самом деле произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины.

Утром 15 октября Россия сообщила, что выходит из консультационной группы с Австралией и Нидерландами по авиакатастрофе рейса МН17 в небе над Украиной 17 июля 2014 года.