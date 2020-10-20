Они вышли с пирожками и цветами, а против них пустили дубинки и слезоточивый газ. Кадры шокировали мир. Белорусский Омон просто разнес марш пенсионеров, который прошел в Минске. Мирное шествие бабушек против Лукашенко превратилось в кошмар.

Но это лишь подлило масла в огонь. Свою позицию вышли продемонстрировать даже люди с инвалидностью. На костылях и в колясках, они также не захотели молчать.

Силовое развитие событий может быть выгодно Кремлю, который, по мнению известного журналиста Виталия Портникова и координирует действия Белорусских омоновцев.

В противоположность этому изменили тактику и сами протестующие. Убежден бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало.

Но, похоже, мирными акции будут оставаться недолго. Светлана Тихановская уже выдвинула ультиматум Лукашенко. Тот должен уйти до 25 октября, иначе она призовет к общенациональной забастовке. И пригрозила блокированием дорог, а это ударит по экономике Беларуси.

В ответ белорусские власти объявили Тихановскую в международный розыск. Еще раньше это сделала Россия.

Силовики же пригрозили не только бить, но уже и стрелять по протестующим боевыми патронами. Притом цинично заявляют, что будут делать это гуманно.

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Но готовы ли к кровопролитию обычные правоохранители. Большинство из них сейчас на грани — говорит бывший сотрудник Белорусской милиции Иван Колос. Их запугивают, давление огромное. Иван рассказал о тайных командах, которые идут сверху.

Но в рядах силовиков уже произошел раскол.

Режим не выглядит монолитным. Многие ребята просто идут со службы. Между тем, сам Лукашенко, похоже, понял, что добиться своего только силой не получится. И сделал беспрецедентный шаг, сел за стол переговоров с оппозицией. Теми, кого еще недавно называл бандитами. Правда, не на свободе, а в СИЗО КГБ.

Имитируя диалог с политзаключенными, которых сам же и отправил за решетку, Лукашенко пытается расколоть оппозицию. Двое из 12 арестованных лидеров протестов таки приняли предложение батьки.

Мария Колесникова встречаться отказалась. Вроде как Лукашенко попросил Бабарыка обратиться к белорусам — прекратить акции протеста. Зато пообещал, что в 2021 году тот сможет принять участие в досрочных президентских выборах. После реформы Конституции. Некий транзит власти по-кремлевски.

Свою боеготовность в который раз продемонстрировала армия Беларуси на очередных военных учениях. Для маневров “незыблемое братство” в Беларусь прибыли военные подразделения из России, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.

Если Лукашенко не удержит ситуацию в стране, в ход пустят армию. И координировать такие действия будут вовсе не в Минске. Сценарий, по которому в города могут ввести войска, в настоящее время как никогда реален.

Протесты в Беларуси

С 9 августа, даты очередных президентских выборов в Беларуси, в стране не утихают протесты.

По результатам ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Граждане были не согласны с этим и вышли с акциями.

Лукашенко отказался уходить, вместо этого провел тайную инаугурацию. Несмотря на это, протесты в Беларуси не останавливаются. Тихановская пообещала предоставить Лукашенко иммунитет в случае мирной передачи власти.