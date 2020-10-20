Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США викинуло несправні апарати штучної вентиляції легень, які Росія весною передала США.

На початку пандемії Кремль відправив до США 45 апаратів ШВЛ та інше медичне устаткування із підписом: “від Росії з любов’ю”.

Вже у квітні апарати розподілили по лікарням Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Проте їх не використовувати через технічні проблеми, які почались одразу як техніку передали із РФ.

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Наразі ж, за даними агентства, апарати по факту утилізовані.

– Передані апарати ШВЛ були утилізовані у відповідності до вимог із утилізації шкідливих відходів, – повідомив представник агентства.

Наразі виробник цієї техніки перебуває у санкційному списку США.

Палата представників Конгресу США вимагає у президента Дональда Трампа дати пояснення, чому партію апаратів штучної вентиляції легенів відправили до Росії.

Джерело: BuzzFeed