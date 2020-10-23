Проти стримера Мелстроя відкрили кримінальну справу за побиття моделі

Проти блогера Андрія Бурима (Mellstroy) порушено кримінальну справу за фактом побиття дівчини під час прямого ефіру на Youtube каналі.

Справа розслідується за ст. 116 (Побої) КК Росії. Блогеру загрожують примусові роботи або позбавлення волі до двох років. Підозрюваний перебуває під підпискою про невиїзд.

До цього постраждала модель Олена Єфремова вже подала на блогера заяву в поліцію.

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Популярність на Youtube Мелстрою принесли стріми з чат-рулеток. На них блогер просив дівчат роздягнутися, якщо вони не змогли відповісти на його запитання.

Стосовно блогера порушували кримінальну справу за виготовлення і розповсюдження порнографічних матеріалів з використанням комп’ютерної мережі інтернет, але згодом її закрили.

19 жовтня білоруський блогер Андрій Бурим (Мелстрой) в прямому ефірі декілька разів ударив модель Олену Ефремову лицем об стіл.

У результаті отриманих травм дівчину госпіталізували. У неї зламані брекети та синці – потерпіла звертатиметься у поліцію.

Джерело: Москва