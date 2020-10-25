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В Сеуле скончался глава Samsung

На 78 году жизни скончался председатель концерна Samsung Ли Гон Хи. С 2014 года он оставался формальным руководителем, а фактически корпорацией руководит его сын Ли Чже Йену.

Шесть лет назад Ли Гон Хи перенес инфаркт миокарда, сообщил Bloomberg.

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— Председатель был истинным провидцем, превратил Samsung с местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его наследие будет вечной, — говорится в заявлении Samsung.

Глава Samsung Ли Гон Хи умер

 

Ли Гон Хи родился 9 января 1942 года. Его отец, ли Бен Чхоль, был основателем Samsung Group. После его смерти в 1987 году Ли Гон Хи возглавил концерн.

В 1993 году Ли Гон Хи начал проводить корпоративную реформу в Samsung. Недостатки компании Ли Гон Хи видел в слабости корейской корпоративной культуры, где царит авторитарный стиль.

Ли Гон Хи позволил критиковать подчиненным решения начальства.

Умерла Ирина Скобцева

20 октября умерла советская актриса 93-летняя Ирина Скобцева. Причину смерти не сообщили.

Скобцева была женой советского режиссера Сергея Бондарчука и матерью актеров Елены и Федора Бондарчука.

Источник: Bloomberg

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