Глава Samsung Ли Гон Хи умер

На 78 году жизни скончался председатель концерна Samsung Ли Гон Хи. С 2014 года он оставался формальным руководителем, а фактически корпорацией руководит его сын Ли Чже Йену.

Шесть лет назад Ли Гон Хи перенес инфаркт миокарда, сообщил Bloomberg.

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— Председатель был истинным провидцем, превратил Samsung с местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его наследие будет вечной, — говорится в заявлении Samsung.

Ли Гон Хи родился 9 января 1942 года. Его отец, ли Бен Чхоль, был основателем Samsung Group. После его смерти в 1987 году Ли Гон Хи возглавил концерн.

В 1993 году Ли Гон Хи начал проводить корпоративную реформу в Samsung. Недостатки компании Ли Гон Хи видел в слабости корейской корпоративной культуры, где царит авторитарный стиль.

Ли Гон Хи позволил критиковать подчиненным решения начальства.

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