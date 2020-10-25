Глава Samsung Лі Гон Хі помер

На 78 році життя помер голова концерну Samsung Лі Гон Хі. З 2014 року він залишався формальним керівником, а фактично корпорацією керує його син Лі Чже Єну.

Шість років тому Лі Гон Хі переніс інфаркт міокарда, повідомив Bloomberg.

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– Голова був істинним провидцем, перетворив Samsung з місцевого бізнесу в провідного світового новатора і промислового гіганта. Його спадщина буде вічною, – йдеться в заяві Samsung.

Лі Гон Хі народився 9 січня 1942 року. Його батько, Чи Бен Чхоль, був засновником Samsung Group. Після його смерті в 1987 році Лі Гон Хі очолив концерн.

У 1993 році Лі Гон Хі почав проводити корпоративну реформу в Samsung. Недоліки компанії Лі Гон Хі бачив у слабкості корейської корпоративної культури, де панує авторитарний стиль.

Лі Гон Хі дозволив критикувати підлеглим рішення начальства.

Померла Ірина Скобцева

20 жовтня померла радянська актриса 93-річна Ірина Скобцева. Причину смерті не повідомили.

Скобцева була дружиною радянського режисера Сергія Бондарчука та матір’ю акторів Олени та Федора Бондарчуків.