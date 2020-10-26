Вечером 26 октября люди снова протестовали в центре Минска. Около 18.00 в некоторых местах в центре города начали собираться горожане.
Площадь Независимости оцепили по периметру. Там собралось несколько сотен человек и пошли по проспекту в сторону Октябрьской площади.
Силовики напали на демонстрантов в районе супермаркета Центральный. Демонстранты скрылись в магазинах и кафе.
На Октябрьскую площадь подъехало несколько автобусов и автозаков. Возле Дворца культуры профсоюзов начались жестокие задержания, некоторых избили.
В ходе акций протеста задержали более 250 человек, сообщает правозащитный центр Весна. Больше всего задержанных в Минске и Гродно.
Общенациональная забастовка в Беларуси
13 октября оппозиционер Светлана Тихановская объявила Народный ультиматум, согласно которому Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить жестокие задержания участников протестов в Беларуси и отпустить политзаключенных. Однако он проигнорировал заявление оппонента.
Общенациональная забастовка в Беларуси, которая началась 26 октября, — наиболее масштабная с начала протестов.
За день до этого, 25 октября, на улицы белорусских городов вышли не менее 100 тыс. человек. Не обошлось без жестких задержаний и применения спецсредств — светошумовых гранат и резиновых пуль.
Источник: Радио Свобода, Весна