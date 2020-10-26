Вечером 26 октября люди снова протестовали в центре Минска. Около 18.00 в некоторых местах в центре города начали собираться горожане.

Площадь Независимости оцепили по периметру. Там собралось несколько сотен человек и пошли по проспекту в сторону Октябрьской площади.

Силовики напали на демонстрантов в районе супермаркета Центральный. Демонстранты скрылись в магазинах и кафе.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На Октябрьскую площадь подъехало несколько автобусов и автозаков. Возле Дворца культуры профсоюзов начались жестокие задержания, некоторых избили.

В ходе акций протеста задержали более 250 человек, сообщает правозащитный центр Весна. Больше всего задержанных в Минске и Гродно.

Общенациональная забастовка в Беларуси

13 октября оппозиционер Светлана Тихановская объявила Народный ультиматум, согласно которому Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить жестокие задержания участников протестов в Беларуси и отпустить политзаключенных. Однако он проигнорировал заявление оппонента.

Общенациональная забастовка в Беларуси, которая началась 26 октября, — наиболее масштабная с начала протестов.

За день до этого, 25 октября, на улицы белорусских городов вышли не менее 100 тыс. человек. Не обошлось без жестких задержаний и применения спецсредств — светошумовых гранат и резиновых пуль.

Источник: Радио Свобода, Весна