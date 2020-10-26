Увечері 26 жовтня люди знову протестували в центрі Мінська. Близько 18.00 в деяких місцях у центрі міста почали збиратися мешканці.

Майдан Незалежності оточили по периметру. Там зібралося кілька сотень людей і пішли проспектом в сторону Жовтневої площі.

Силовики напали на демонстрантів в районі супермаркету Центральний. Демонстранти сховались у магазинах і кафе.

На Жовтневу площу під’їхало кілька автобусів і автозаків. Біля Палацу культури профспілок почалися жорстокі затримання, деяких побили.

Під час акцій протесту затримали понад 250 осіб, повідомляє правозахисний центр Весна. Найбільше затриманих у Мінську і Гродно.

Загальнонаціональний страйк у Білорусі

13 жовтня опозиціонер Світлана Тіхановська оголосила Народний ультиматум, згідно з яким Олександр Лукашенко повинен був оголосити про відхід, зупинити жорстокі затримання учасників протестів у Білорусі і відпустити політв’язнів. Однак він проігнорував заяву опонента.

Загальнонаціональний страйк в Білорусі, який почалася 26 жовтня, – найбільш масштабний від початку протестів.

За день до цього, 25 жовтня, на вулиці білоруських міст вийшли не менше 100 тис. людей. Не обійшлося без жорстких затримань і застосування спецзасобів – світлошумових гранат і гумових куль.

Джерело: Радіо Свобода, Весна