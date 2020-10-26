Белорусский музыкант, экс-лидер группы Ляпис Трубецкой и фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок присоединился к всенародной забастовке в Беларуси. Он вместе с коллективами отказывается выступать в стране, пока не изменится режим Лукашенко.
Михалок призвал мировое сообщество отказаться от любых контактов с этой властью.
— Все наши коллективы — Brutto, Ляпис — 98, Drezden, Культура и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полного изменение преступного режима. Мы не признаем легитимности Александра Лукашенко и призываем все мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой, — написал музыкант.
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BRUTTO NOSTRA ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ВСЕБЕЛОРУССКОЙ ЗАБАСТОВКЕ И НАРОДНОМУ УЛЬТИМАТУМУ!!! ⠀ Все наши коллективы – BRUTTO, ЛЯПИС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до ПОЛНОЙ СМЕНЫ ПРЕСТУПНОГО РЕЖИМА! МЫ НЕ ПРИЗНАЁМ ЛЕГИТИМНОСТЬ А. Лукашенко и призываем всё мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключённых и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу — вярнецца воля! Не быць скотам! Верым, можам, пераможам! Жыве Беларусь! ⠀ ⚪️????⚪️ ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #belarus #ukraine #беларусь #украина #минск #minsk #thesuperbullz #культура #лукашенко #забастовка
Он осуждает действия силовиков в Беларуси и выступает за проведение в стране новых президентских выборов. Также музыкант настоял, чтобы власти отпустили всех политических заключенных.
В Беларуси началась общенациональная забастовка
13 октября оппозиционер Светлана Тихановская объявила Народный ультиматум, согласно которому Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить жестокие задержания участников протестов в Беларуси и отпустить политзаключенных. Нелегитимный президент проигнорировал заявление оппонента.
Общенациональная забастовка в Беларуси, которая началась 26 октября, — наиболее масштабная с начала протестов.
Источник: Сергей Михалок
Фото: Dreamstime