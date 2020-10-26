Белорусский музыкант, экс-лидер группы Ляпис Трубецкой и фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок присоединился к всенародной забастовке в Беларуси. Он вместе с коллективами отказывается выступать в стране, пока не изменится режим Лукашенко.

Михалок призвал мировое сообщество отказаться от любых контактов с этой властью.

— Все наши коллективы — Brutto, Ляпис — 98, Drezden, Культура и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полного изменение преступного режима. Мы не признаем легитимности Александра Лукашенко и призываем все мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой, — написал музыкант.

Он осуждает действия силовиков в Беларуси и выступает за проведение в стране новых президентских выборов. Также музыкант настоял, чтобы власти отпустили всех политических заключенных.

В Беларуси началась общенациональная забастовка

13 октября оппозиционер Светлана Тихановская объявила Народный ультиматум, согласно которому Александр Лукашенко должен был объявить об уходе, остановить жестокие задержания участников протестов в Беларуси и отпустить политзаключенных. Нелегитимный президент проигнорировал заявление оппонента.

Общенациональная забастовка в Беларуси, которая началась 26 октября, — наиболее масштабная с начала протестов.

Источник: Сергей Михалок

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