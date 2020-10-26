Білоруський музикант, екс-лідер гурту Ляпис Трубецкой та фронтмен проекту Brutto Сергій Міхалок приєднався до всенародного страйку в Білорусі. Він разом з колективами відмовляється виступати у країні, поки не зміниться режим Лукашенка.

Міхалок закликав світову спільноту відмовитися від будь-яких контактів з цією владою.

– Усі наші колективи – Brutto, Ляпіс – 98, Drezden, Культура і The Superbullz не виступатимуть у Білорусі до повної зміни злочинного режиму. Ми не визнаємо легітимності Олександра Лукашенка і закликаємо всю світову спільноту відмовитися від будь-яких контактів зі злочинною хунтою, – написав музикант.

Він засуджує дії силовиків у Білорусі та виступає за проведення у країні нових президентських виборів. Також музикант наполіг, аби влада відпустила всіх політичних в’язнів.

У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк

13 жовтня опозиціонер Світлана Тихановська оголосила Народний ультиматум, згідно з яким Олександр Лукашенко повинен був оголосити про відхід, зупинити жорстокі затримання учасників протестів у Білорусі та відпустити політв’язнів. Нелегітимний президент проігнорував заяву опонента.

Загальнонаціональний страйк у Білорусі, що почався 26 жовтня, – найбільший із початку протестів.

Джерело: Сергій Міхалок

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