Білоруський музикант, екс-лідер гурту Ляпис Трубецкой та фронтмен проекту Brutto Сергій Міхалок приєднався до всенародного страйку в Білорусі. Він разом з колективами відмовляється виступати у країні, поки не зміниться режим Лукашенка.
Міхалок закликав світову спільноту відмовитися від будь-яких контактів з цією владою.
– Усі наші колективи – Brutto, Ляпіс – 98, Drezden, Культура і The Superbullz не виступатимуть у Білорусі до повної зміни злочинного режиму. Ми не визнаємо легітимності Олександра Лукашенка і закликаємо всю світову спільноту відмовитися від будь-яких контактів зі злочинною хунтою, – написав музикант.
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BRUTTO NOSTRA ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ВСЕБЕЛОРУССКОЙ ЗАБАСТОВКЕ И НАРОДНОМУ УЛЬТИМАТУМУ!!! ⠀ Все наши коллективы – BRUTTO, ЛЯПИС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до ПОЛНОЙ СМЕНЫ ПРЕСТУПНОГО РЕЖИМА! МЫ НЕ ПРИЗНАЁМ ЛЕГИТИМНОСТЬ А. Лукашенко и призываем всё мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключённых и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу — вярнецца воля! Не быць скотам! Верым, можам, пераможам! Жыве Беларусь! ⠀ ⚪️????⚪️ ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #belarus #ukraine #беларусь #украина #минск #minsk #thesuperbullz #культура #лукашенко #забастовка
Він засуджує дії силовиків у Білорусі та виступає за проведення у країні нових президентських виборів. Також музикант наполіг, аби влада відпустила всіх політичних в’язнів.
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк
13 жовтня опозиціонер Світлана Тихановська оголосила Народний ультиматум, згідно з яким Олександр Лукашенко повинен був оголосити про відхід, зупинити жорстокі затримання учасників протестів у Білорусі та відпустити політв’язнів. Нелегітимний президент проігнорував заяву опонента.
Загальнонаціональний страйк у Білорусі, що почався 26 жовтня, – найбільший із початку протестів.
Джерело: Сергій Міхалок
Фото: Dreamstime