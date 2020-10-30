Дым и столкновения с полицией: в Варшаве проходит женская акция против запрета абортов

В Варшаве вечером 30 октября проходит самая массовая акция против запрета абортов.

Десятки тысяч граждан вышли на улицы столицы Польши, чтобы выразить несогласие с решением Конституционного суда страны, который фактически запретил женщинам делать аборты.

Участники протестов, блокируя движение транспорта, собрались в разных частях центра города.

Тем временем около правительственных зданий остаются усиленные наряды полицейских.

В сети появляются кадры с места событий: в протестах в Варшаве используют петарды и файеры, время от времени происходят столкновения с полицией.

Митингующие держат в руках плакаты Революция — это женщина, Легализация абортов — без компромиссов, Запрет абортов — это фашизм.

По словам одной из организаторов акции против запрета абортов Климентины Сухановой, активисты отстаивают свои права, несмотря на пандемию коронавируса.

Согласно статистике, Польша ежедневно регистрирует около 20 тыс. новых случаев коронавируса.

Прокуратура страны обещала открыть уголовное производство против организаторов акций протеста за создание эпидемиологической угрозы. Женщинам грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

Аборты в Польше

22 октября решением Конституционного суда в Польше почти полностью запретили аборты, оставив только три исключения.

Поэтому аборты будут разрешены только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни матери.

Согласно статистике, 98% абортов в Польше происходят из-за нарушения в развитии плода, угрожающие жизни ребенка.

Польское общество негативно восприняло такое решение, и люди начали выходить на протесты.

Фото: Bart Staszewski