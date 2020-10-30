Дим та сутички з поліцією: у Варшаві триває жіноча акція проти заборони абортів

У Варшаві ввечері 30 жовтня проходить наймасовіша акція проти заборони абортів.

Десятки тисяч громадян вийшли на вулиці столиці Польщі, щоб висловити незгоду з рішенням Конституційного суду країни, який фактично заборонив жінкам робити аборти.

Учасники протестів, блокуючи рух транспорту, зібралися у різних частинах центру міста.

Тим часом біля урядових будівель залишаються посилені загони поліцейських.

У мережі з’являються кадри з місця подій: на протестах у Варшаві використовують петарди та фаєра, час від часу стаються сутички з поліцією.

Мітингувальники тримають в руках плакати Революція – це жінка, Легалізація абортів – без компромісів, Заборона абортів – це фашизм.

За словами однієї із організаторів акції проти заборони абортів Климентини Суханової, активісти відстоюють свої права, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Згідно зі статистикою, Польща щоденно реєструє близько 20 тис. нових випадків коронавірусу.

Прокуратура країни обіцяла відкрити кримінальне провадження проти організаторів акцій протесту за створення епідеміологічної загрози. Жінкам загрожує тюремне ув’язнення терміном до восьми років.

Аборти у Польщі

22 жовтня рішенням Конституційного суду у Польщі майже повністю заборонили аборти, залишивши лише три вийнятки.

Відтак аборти будуть дозволені лише у разі зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері.

Згідно зі статистикою, 98% абортів у Польщі відбуваються через порушення у розвитку плоду, що загрожують життю дитини.

Польське суспільство негативно сприйняло таке рішення, і люди почали виходити на протести.

Фото: Bart Staszewski