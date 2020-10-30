Ввод российских миротворцев в зону карабахского конфликта мог бы быть оптимальным его решением.

Об этом заявил в интервью британской газете премьер-министр Армении Никол Пашинян.

— Я за размещение российских миротворцев в зоне конфликта. Но проблема в том, что размещение российских миротворцев в зоне конфликта должно быть приемлемым для всех сторон конфликта, — отметил он.

Кроме того, Пашинян заявил, что Европа должна делать больше, чтобы помешать Турции поддерживать Азербайджан.

По его словам, поддержка Реджепом Эрдоганом Азербайджана стала новой политикой, направленной на восстановление Османской империи Турции в Европе, на Ближнем Востоке и на Кавказе.

Срыв перемирия

В 6.00 26 октября вступило в силу третье перемирие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Однако Азербайджан почти сразу заявил о срыве достигнутых договоренностей, говорится в заявлении Минобороны страны.

По данным Баку, под обстрел попали подразделения азербайджанской армии близ села Сафиян после 5 мин перемирия.

Источник: Daily Telegraph