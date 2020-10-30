Введення російських миротворців в зону карабаського конфлікту могло би бути оптимальним його рішенням.

Про це заявив в інтерв’ю британській газеті прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

– Я за розміщення російських миротворців в зоні конфлікту. Але проблема в тому, що розміщення російських миротворців в зоні конфлікту має бути прийнятним для всіх сторін конфлікту, – зазначив він.

Крім того, Пашинян заявив, що Європа повинна робити більше, щоб перешкодити Туреччини підтримувати Азербайджан.

За його словами, підтримка Реджепом Ердоганом Азербайджану стала новою політикою, спрямованою на відновлення Османської імперії Туреччини в Європі, на Близькому Сході і на Кавказі.

Зрив перемир’я

О 6.00 26 жовтня набуло чинності третє перемир’я між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабаху.

Однак Азербайджан майже відразу заявив про зрив досягнутих домовленостей, йдеться у заяві Міноборони країни.

За даними Баку, під обстріл потрапили підрозділи азербайджанської армії поблизу села Сафіян після 5 хв перемир’я.

Джерело: Daily Telegraph