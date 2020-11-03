Венского террориста задержали, он скрывался в Линце — СМИ

Подозреваемый в совершении теракта в Вене 2 ноября задержан в Линце во вторник утром.

Об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на очевидцев.

Для того, чтобы поймать террориста, спецназ предпринял штурм квартиры, в которой он скрывался.

Вместе с преступником были задержаны одна или две женщины, пишут СМИ.

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Теракт в Вене – что известно

В понедельник вечером в Вене было совершено вооруженное нападение на людей.

Террорист расстрелял четверых человек и ранил 14. Среди раненых – полицейский.

Один из нападавших был убит правоохранителями. По утверждениям властей, убитый боевик был сторонником террористической группировки Исламское государство.

Полиция все еще расследует возможность участия другого подозреваемого в теракте в Вене. Возможно, именно его задержали в Линце.

Людям в Вене приказали по возможности оставаться дома.

Источник: Kronen Zeitung