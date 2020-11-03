PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Віденського терориста затримали, він переховувався у Лінці – ЗМІ

Підозрюваний у скоєнні теракту у Відні 2 листопада затриманий у Лінці у вівторок вранці.

Про це повідомила австрійська газета Kronen Zeitung з посиланням на очевидців.

Для того, щоб зловити терориста, спецназ розпочав штурм квартири, в якій він переховувався.

Разом зі злочинцем були затримані одна або дві жінки, пишуть ЗМІ.

Читайте: Там стрілянина! Очевидці розповіли, як люди у Відні “штурмували” кафе

Теракт у Відні – що відомо

У понеділок ввечері у Відні було скоєно збройний напад на людей.

Терорист розстріляв чотирьох осіб і поранив 14. Серед поранених – поліцейський.

Один із нападників був убитий правоохоронцями. Як стверджує влада, убитий бойовик був прихильником терористичного угрупування Ісламська держава.

Поліція все ще розслідує можливість участі іншого підозрюваного в теракті у Відні. Можливо, саме його затримали в Лінці.

Людям у Відні наказали за можливості залишатися вдома.

Джерело: Kronen Zeitung 

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка