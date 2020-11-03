Підозрюваний у скоєнні теракту у Відні 2 листопада затриманий у Лінці у вівторок вранці.

Про це повідомила австрійська газета Kronen Zeitung з посиланням на очевидців.

Для того, щоб зловити терориста, спецназ розпочав штурм квартири, в якій він переховувався.

Разом зі злочинцем були затримані одна або дві жінки, пишуть ЗМІ.

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Теракт у Відні – що відомо

У понеділок ввечері у Відні було скоєно збройний напад на людей.

Терорист розстріляв чотирьох осіб і поранив 14. Серед поранених – поліцейський.

Один із нападників був убитий правоохоронцями. Як стверджує влада, убитий бойовик був прихильником терористичного угрупування Ісламська держава.

Поліція все ще розслідує можливість участі іншого підозрюваного в теракті у Відні. Можливо, саме його затримали в Лінці.

Людям у Відні наказали за можливості залишатися вдома.

Джерело: Kronen Zeitung