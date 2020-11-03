3 ноября американцы выбирают нового президента. Кандидатом от Республиканской партии является действующий президент Дональд Трамп. От Демократической партии баллотируется бывший вице-президент Джо Байден.

На досрочных выборах проголосовали уже почти 100 млн американцев. А социологические опросы указывают на то, что у Байдена больше поддержка, чем у Трампа.

Однако не стоит делать преждевременных выводов, ведь окончательные результаты выборов будут известны в январе 2021 года. Поскольку 14 декабря 2020 года будет голосовать коллегия выборщиков, а в январе их голоса подсчитает Конгресс.

Читайте: Рекордная явка и политические провокации: в США выбирают 46-го президента

В любом случае выборы президента в США — это в определенной степени мировое событие, поскольку Штаты имеют большое влияние на международную политику. Поэтому следить за президентской гонкой не только интересно, но и важно.

Текстовые онлайн-трансляции с последними новостями о выборах в США уже ведут ВВС, СNN и NBC. Здесь можно оперативно отслеживать все, что происходит во время голосования.

Онлайн-трансляции с комментариями, электоральной статистикой и соцопросами будут доступны на FiveThirtyEight и Real Clear Politics.

За ходом выборов можно следить на канале USA Today, видеотрансляция начнется 4 ноября в 02.00 по киевскому времени.

Однако следует помнить, что результаты экзит-полов в США публикуют после закрытия участков в каждом штате. Поэтому первые цифры начнут появляться около 02.00 4 ноября.

А о том, как голосуют американцы, чего ожидать Украине от выборов и когда будет инаугурация — можно прочитать в нашем материале.