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Факты / Мир

Мы выиграли эти выборы: Трамп о первых результатах голосования

Действующий президент США Дональд Трамп выступил на пресс-конференции и прокомментировал первые результаты выборов.

Он поблагодарил американский народ и свою семью за поддержку. Также Трамп отметил, что результаты выборов в США феноменальные. По его словам, он лидирует даже в штатах, где не ожидал.

— Результаты феноменальные, мы все выигрываем. Мы победили в Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании. Мы уже выиграли эти выборы.

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В то же время Трамп отметил, что на выборах в США 2020 были нарушения, в частности мошенничество. Он заверил, что готов обращаться в Верховный суд, чтобы решить вопрос с результатами выборов.

Свое выступление Дональд Трамп завершил, подняв кулак в знак победы.

дональд трамп

Точные результаты выборов в США пока неизвестны. Однако, по прогнозам Fox News и CNN, которые уже представили данные голосования больших штатов, действующий президент США Дональд Трамп получает 175 голосов, побеждая в 20 штатах.

Между тем, по прогнозу Голоса Америки Джо Байден лидирует в 15 штатах и ​​американской столице.

Фото: Dreamstime

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