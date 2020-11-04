Выборы в США: как идет подсчет голосов в Мичигане

Предвыборный штаб Дональда Трампа обратился в суд штата Мичиган с требованием приостановить подсчет голосов из-за недостаточного доступа наблюдателей к процессу.

Об этом говорится в заявлении руководителя штаба Билла Степиена.

Он отметил, что борьба за голоса в штате, подсчет в котором еще продолжается, остается очень напряженной.

— Штабу президента Трампа не обеспечили достаточный доступ к местам подсчета голосов, чтобы наблюдать за открытием избирательных урн и процессом подсчета, как это гарантировано законом штата, — говорится в сообщении.

Кроме того, предвыборный штаб 45-го президента США требует пересмотра результатов подсчета уже учтенных бюллетеней.

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Количество электоральной поддержки не решает исход выборов: в 2016 году Трамп набрал меньше голосов, чем Хиллари Клинтон, но выиграл выборы.

Все решает голосования выборщиков: к примеру, на предыдущих выборах Трамп получил 304 голоса, а Хиллари 227.

Коллегия выборщиков будет голосовать 14 декабря 2020 года, а в январе их голоса подсчитает Конгресс.

Торжественная церемония присяги и вступления на должность президента США происходит 20 января. Ее проводят публично на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.