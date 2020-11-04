Кандидат на выборах президента США Дональд Трамп опубликовал спорный пост в Twitter.

– Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать, – написал действующий американский лидер.

Этот пост Twitter пометил как спорный и закрыл его просмотр.

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Через несколько минут Трамп в другом посте написал, что сегодня вечером выступит с заявлением.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Перед этим он поблагодарил избирателей, отметив, что имеет хорошие позиции в целом по стране.

Выборы в США 2020

На данный момент в США закончилось голосование на выборах президента США.

По предварительным данным, большинство голосов избирателей набрал демократ Джо Байден, однако подсчет голосов продолжается.