У американському місті Сіетл виникли протести через вибори президента США. Поліція перекрила рух на деяких дорогах і затримала кілька людей.

Ввечері по місту йшли дві групи учасників акцій. Одна з груп почала розміщувати будувати барикади, повідомили у поліції країни.

– Затримано одну людину. Одна з групи зупинилася на перетині вулиць Мерсер і Уестлейк, блокуючи дорожній рух. Поліцейські затримали водія, пов’язаного з протестом, – йдеться в повідомленні.

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Також поліцейські заявили, що затримали ще одного чоловіка, який бив по паркомату молотком.

Вибори у США

У США закінчилось голосування на виборах президента США. Виборчі дільниці закрилися.

Останніми завершили виборчий процес Гаваї та Аляска.

Попередні результати вказують на те, що більшість голосів виборців набрав демократ Джо Байден.

Джерело: Seattle Police Dept