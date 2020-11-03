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Факты / Мир

В США фиксируют рекордную досрочную явку избирателей

Во время выборов президента США, которые проходят 3 ноября, американцы активнее проголосовали досрочно за нового главу страны по сравнению с 2016 годом. Более 100,3 млн избирателей подали свои бюллетени.

Рекордную явку зафиксировали в ряде штатов, среди них — Гавайи, Техас, Вашингтон, Монтана.

Это связано с тем, что во многих штатах расширили правила участия в досрочном голосовании.

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Это подтолкнуло избирателей принять участие в выборах таким образом и отдать свои голоса досрочно.

Выборы президента США

3 ноября граждане США избирают нового президента страны. Среди кандидатов на эту должность — действующий глава государства Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джо Байден.

Последний опережает своего оппонента и имеет больше шансов на победу, свидетельствовали опросы, проведенные до выборов.

Подробнее о выборах президента США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Источник: NYT

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