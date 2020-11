Более 20 человек были арестованы полицией Нью-Йорка во время протестов. Участники демонстраций устроили поджоги и вступили в столкновения с силовиками.

Митингующие жгли мусор и бросали яйца в здании на Манхэттене, сообщили в Twitter полицейского департамента Нью-Йорка.

We appreciate and value the importance of freedom of speech. Our top priority is and always will be safety. We have arrested more than 20 individuals who attempted to hijack a peaceful protest by lighting fires, throwing garbage and eggs in Manhattan. pic.twitter.com/5SzZ6lDWEz — NYPD NEWS (@NYPDnews) November 5, 2020

Полицейские показали фото ножей и электрошокера, которые были конфискованы во время протестов.

These weapons, confiscated at protests tonight, put others at risk. Bringing weapons to peaceful protests cannot and will not be tolerated. We are currently working to de-escalate the situation. Anyone caught with a weapon will be arrested. pic.twitter.com/GiCDv74ncT — NYPD NEWS (@NYPDnews) November 5, 2020

Протестующие собрались на площади Вашингтон.

Autonomous protestors and press around Leroy and 7th Ave from Washington Sq are attacked, beaten, kettled and shoved by NYPD. pic.twitter.com/YOhKOYEjqp — NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) November 5, 2020

Протесты в США

Полиция Лос-Анджелеса задержала 40 человек, которые блокировали железнодорожные пути. Протесты возникли в ночь выборов президента США.

30 человек были оштрафованы за пребывание на железнодорожном перекрестке. Еще 10 задержаны.

Люди отказывались разойтись, несколько протестующих бросали в сторону полицейских бутылки с водой.

Источник: NYPD, NYC Protest Updates 2020