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Факти / Світ

Знайшли ножі та електрошокери: у Нью-Йорку заарештували учасників виборчих протестів

Понад 20 людей були заарештовані поліцією Нью-Йорка під час протестів. Учасники демонстрацій влаштували підпали та вступили у зіткнення зі силовиками.

Мітингувальники палили сміття та кидали яйці у будівлі на Манхеттені, повідомили у Twitter поліцейського департаменту Нью-Йорка.

Читайте: У США протести після виборів: у Сіетлі люди перекривають вулиці, є затримані

Поліцейські показали фото ножів і електрошокера, які були конфісковані під час протестів.

Протестуючі зібрались на площі Вашингтон.

Протести у США

Поліція Лос-Анджелеса затримала 40 осіб, які блокували залізничні колії. Протести виникли у ніч виборів президента США.

30 осіб були оштрафовані за перебування на залізничному перехресті. Ще 10 затримані.

Люди відмовлялися розійтися, кілька протестувальників кидали в бік поліцейських пляшки з водою.

Джерело: NYPD, NYC Protest Updates 2020

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