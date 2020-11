Понад 20 людей були заарештовані поліцією Нью-Йорка під час протестів. Учасники демонстрацій влаштували підпали та вступили у зіткнення зі силовиками.

Мітингувальники палили сміття та кидали яйці у будівлі на Манхеттені, повідомили у Twitter поліцейського департаменту Нью-Йорка.

We appreciate and value the importance of freedom of speech. Our top priority is and always will be safety. We have arrested more than 20 individuals who attempted to hijack a peaceful protest by lighting fires, throwing garbage and eggs in Manhattan. pic.twitter.com/5SzZ6lDWEz — NYPD NEWS (@NYPDnews) November 5, 2020

Поліцейські показали фото ножів і електрошокера, які були конфісковані під час протестів.

These weapons, confiscated at protests tonight, put others at risk. Bringing weapons to peaceful protests cannot and will not be tolerated. We are currently working to de-escalate the situation. Anyone caught with a weapon will be arrested. pic.twitter.com/GiCDv74ncT — NYPD NEWS (@NYPDnews) November 5, 2020

Протестуючі зібрались на площі Вашингтон.

Autonomous protestors and press around Leroy and 7th Ave from Washington Sq are attacked, beaten, kettled and shoved by NYPD. pic.twitter.com/YOhKOYEjqp — NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) November 5, 2020

Поліція Лос-Анджелеса затримала 40 осіб, які блокували залізничні колії. Протести виникли у ніч виборів президента США.

30 осіб були оштрафовані за перебування на залізничному перехресті. Ще 10 затримані.

Люди відмовлялися розійтися, кілька протестувальників кидали в бік поліцейських пляшки з водою.

