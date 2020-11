Американские каналы прервали выступление Трампа из-за недостоверных фактов

Американские телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали выступление действующего президента Дональда Трампа после того, как он вновь заявил о том, что демократы “пытаются украсть его победу” и фальсифицируют выборы.

Ведущий в MSNBC Брайан Уильямс заявил, что “нам не известно ни о каких незаконных голосованиях и неизвестно о победе Трампа”. В CNBC ведущий объяснил, что речь прервали, поскольку президент говорит то, что не соответствует действительности.

WATCH: “OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States,” Brian Williams says on @MSNBC moments into the president’s statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020