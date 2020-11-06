Американские каналы прервали выступление Трампа из-за недостоверных фактов

Американские телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали выступление действующего президента Дональда Трампа после того, как он вновь заявил о том, что демократы “пытаются украсть его победу” и фальсифицируют выборы.

Ведущий в MSNBC Брайан Уильямс заявил, что “нам не известно ни о каких незаконных голосованиях и неизвестно о победе Трампа”. В CNBC ведущий объяснил, что речь прервали, поскольку президент говорит то, что не соответствует действительности.

WATCH: “OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States,” Brian Williams says on @MSNBC moments into the president’s statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr — MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020

Телеканалы USA Today, CNN и FoxNews речь не прерывали.

Впоследствии Трамп опубликовал части из своего выступления в Twitter, но соцсеть обозначила их как сомнительные сообщения.

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— Если посчитать законные голоса — я легко побеждаю. Если посчитать незаконные голоса они (демократы, — Ред.) пытаются украсть голоса, — заявил Трамп.

Хотя подсчет еще продолжается, вероятно, “незаконными голосами” Трамп называет голоса, которые присылали по почте. Именно из-за них затягивается определения нового президента США.

Система выборов в США

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование Коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в конгрессе.