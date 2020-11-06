В американському штаті Джорджія анонсували перерахунок голосів на президентських виборах США.

Про це заявив державний секретар американського штату. Сьогодні в Джорджії кандидат від демократів Джо Байден обійшов чинного президента Дональда Трампа.

Водночас менеджер з проведення голосування в Джорджії Габріель Стерлінг заявив, що вони скоріш за все не зможуть встановити результати виборів до кінця листопада.

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Станом на вечір 6 листопада у штаті Джорджія Байден випереджає Трампа на 1 098 голосів. Ще зранку в цьому штаті лідирував чинний президент США.

Джорджія – це один з ключових штатів, який принесе Байдену ще 11 голосів, тобто в сумі він отримає 275 голосів виборників.

Трамп, який станом на ранок отримав 214 голосів виборців, не зможе набрати необхідні для переобрання 270 голосів без перемоги в Джорджії і Пенсільванії.