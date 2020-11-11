В Литве ввели штрафы за курение на балконах многоэтажек

Парламент Литвы установил штрафы за курение на балконах многоквартирных домов.

Согласно принятому решению, нарушителей будут штрафовать от €30 до €60. За повторное нарушение штраф увеличивается вдвое, то есть составит от €60 до €120.

Один из авторов инициативы Томас Томилинас убеждает, что без штрафов система не сможет нормально функционировать.

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Согласно новому литовскому закону, который начнет действовать с 2021 года, на балконе нельзя будет курить, если против этого выступает хотя бы один житель многоквартирного дома.

Если соседи не будут жаловаться на курильщиков, они должны позаботиться о том, чтобы дым не попадал в помещение к остальным жителям.

Штраф за курение будет налагаться на человека только при наличии соответствующих доказательств — фото или видео курильщика.

Борьба с курением в Украине

В Украине планируют ввести запрет на продажу электронных сигарет молодежи до 21 года. Это предусматривает законопроект №2813д о внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

Согласно закону, предполагается запрет рекламы электронных сигарет, рекламы табачных изделий в интернете, предоставления права местной власти определить места, которые должны быть свободными от курения и продажи ароматизированных сигарет.

Источник: Delfi