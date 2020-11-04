В Украине планируют запретить продажу электронных сигарет молодеже до 21 года. Это предусматривает законопроект №2813д о внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, ежегодно от болезней, которые вызывает курение, умирает около 86 тыс. украинцев.

В ВОЗ сообщают, что 23% взрослых и 20% подростков в Украине курят.

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Также Радуцкий отметил, что интерес к традиционным сигаретам падает, поэтому производители предлагают альтернативы, в частности системы нагрева табака. А это стало причиной роста числа курильщиков среди молодежи.

Законопроект предусматривает:

запрет рекламы электронных сигарет;

запрет продажи электронных сигарет молодежи до 21 года;

запрет рекламы табачных изделий в интернете;

предоставление права местной власти определить места, которые должны быть свободными от курения;

запрет на продажу ароматизированных сигарет.

— Важно подчеркнуть, что мы вводим правила по борьбе с курением, которые уже действуют в цивилизованных странах. Депутаты комитета поддержали законопроект и рекомендовали Верховной Раде принять его в первом чтении, — подчеркнул Радуцкий.

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