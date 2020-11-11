У Литві запровадили штрафи за куріння на балконах багатоповерхівок

Парламент Литви встановив штрафи за куріння на балконах багатоквартирних будинків.

Згідно з ухваленим рішенням, порушників штрафуватимуть від €30 до €60. За повторне порушення штраф збільшується удвічі, тобто становитиме від €60 до €120.

Один з авторів ініціативи Томас Томілінас переконує, що без штрафів система не зможе нормально функціонувати.

Читайте: 25% курців у світі кидають недопалки на землю і вважають, що це нормально – дослідження

Відповідно до нового литовського закону, який почне діяти з 2021 року, на балконі не можна палити, якщо проти цього виступає хоча б один мешканець багатоквартирного будинку.

Якщо сусіди не скаржитимуться на курців, вони мають подбати про те, щоб дим не потрапляв у приміщення до інших жителів.

Штраф щодо куріння накладатиметься на людину лише за наявності відповідних доказів – фото чи відео курця.

Боротьба з курінням в Україні

В Україні планують запровадити заборону на продаж електронних цигарок молоді до 21 року. Це передбачає законопроект №2813д про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну.

Згідно з законом, передбачається заборона реклами електронних сигарет, реклами тютюнових виробів в інтернеті, надання права місцевій владі визначити місця, що мають бути вільними від куріння та продажу ароматизованих цигарок.

Джерело: Delfi