Результаты выборов в США: по прогнозам, у Байдена пока больше голосов выборщиков, чем у Трампа

В США продолжается подсчет голосов в ключевых штатах. Сейчас ситуация с подсчетом очень напряженная, поскольку разрыв между кандидатами колеблется в пределах одного процента.

Большинство авторитетных американских изданий заранее отдают победу Джо Байдену, а Дональд Трамп тем временем оспаривает результаты голосования в суде.

Обновлено 12 ноября в 12.00. Рон Клайн, который был советником Джо Байдена, станет руководителем аппарата Белого дома. Об этом сам Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, сообщил в Twitter.

Официальный результат выборов еще не объявлен. Сейчас подсчет голосов еще продолжается в трех штатах и на Аляске. Хотя в последнем штате результаты выборов предсказуемы, поскольку Трамп уже пересек границу в 50% поддержки избирателей.

Обновлено 11 ноября в 19.05.

Дональд Трамп предварительно победил в штате Аляска. По информации NBC и CNN, он набрал 56,9% голосов по итогам обработки 75% бюллетеней. Демократа Джо Байдена поддержали 39,1% избирателей штата.

Таким образом, Дональд Трамп получил еще три голоса от выборщиков, в целом — 217. У Джо Байдена остается 279 голосов выборщиков.

Обновление от 11 ноября в 10.00.

Джо Байден заявил, что нежелание администрации Трампа признавать поражение не повлияет не процесс перехода власти.

— Мы уже начинаем переходный период. Мы в процессе. И возможность того, что администрация каким-либо образом может не признать нашу победу, вообще не меняет динамики и того, что мы можем сделать, – отметил Байден.

Пока нет результатов выборов по штатах Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Аляска.

Джо Байден уже набрал 290 голосов при 270 необходимых, а Трамп только 214.

Источник: Bloomberg

Обновление от 10 ноября в 11.00. Несмотря на большое количество инициатив Байдена и едва ли не начало передачи власти, стоит заметить, что подсчет голосов все еще продолжается.

По данным The New York Times, результаты выборов неизвестные еще в четырех штатах: Аризона, Аляска, Джорджия и Северная Каролина.

Трамп лидирует на Аляске и в Северной Каролине, а его оппонент Джо Байден забирает голоса Аризоны и Джорджии. Однако официальный результат будет известен после 100% подсчета.

Обновлено в 15.10. Кандидат от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байден начал подготовку к передаче власти администрации, несмотря на отказ действующего лидера страны Дональда Трампа признать поражение.

Обновлено в 11.05. Консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдена.

Обновлено 9 ноября в 9.15. Джозеф Байден намерен объявить в США общенациональный масочный режим сразу после инаугурации. Байден планирует обеспечить обязательное ношение масок в каждом штате при поддержке губернаторов.

Обновлено в 21.20. 43-й президент США Джордж Буш поздравил Байдена с победой на президентских выборах.

— Я только что разговаривал с избранным президентом США Джо Байденом. Я тепло поздравил его и поблагодарил за патриотическое послание, которое он произнес вчера вечером, — говорится в заявлении Буша, передает Washington Times.

Обновлено в 18.56. Губернатор штата Мэриленд республиканец Ларри Хоган заявил, что надеется, что президент Трамп “в конечном итоге поступит правильно” и признает победу новоизбранного президента Джо Байдена, пишет CNN.

Обновлено в 13.40. Выбранная вице-президентом США Камала Харрис поблагодарила гражданам США за рекордную явку на выборах.

— Спасибо, что обеспечили рекордную явку на выборах, чтобы высказать свое мнение. Я знаю, что последние несколько месяцев были сложными: горе, печаль, боль, волнение, страдания. Но мы все стали свидетелями вашего мужества, вашей стойкости и щедрости вашего духа … Вы приветствовали новый день для Америки, — сказала Харрис во время обращения к гражданам США.

Обновлено 8 ноября о 10.45. Байден собирается отменить ряд указов Трампа после вступления на должность.

Так, в первую очередь Джо Байден планирует вернуть Соединенные Штаты в Парижскую хартию по климату, а также отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения.

Обновлено 7 ноября в 19.20. CNN, AP и BBC сообщили, что Джо Байден победил на выборах президента в США. В частности, по информации CNN, в Пенсильвании Байден получил 49,7% поддержки, что дало ему еще 20 голосов. В целом издание сообщает, что в Пенсильвании демократ набрал 284 голоса Коллегии выборщиков.

В то же время Дональд Трамп заявил, что будет отстаивать свои позиции в суде. Он отметил, что не СМИ, а законные голоса решают, кто был избран президентом и добавил, что не успокоится, пока американский народ не получит честного подсчета голосов, которого заслуживает.

Обновлено 7 ноября, в 10.15. Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он уверен, что выиграет президентские выборы.

Байден записал обращение к избирателям.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Обновлено 6 ноября, в 22.40. Президент США Дональд Трамп пообещал, что продолжит бороться за подсчет “законных” избирательных бюллетеней и против “незаконных”, сообщил в пятницу его предвыборный штаб.

— С самого начала мы говорили, что все законные бюллетени должны быть посчитаны, а незаконные бюллетени не должны быть посчитаны, но мы столкнулись с сопротивлением этому базовому принципу со стороны демократов на каждом шагу, — приводит слова Трампа его штаб.

Обновлено в 20.58. Мэр Филадельфии Джим Кенни назвал заявления президента Трампа о мошенничестве “безосновательными”.

— В то время как некоторые, включая президента, продолжают извергать необоснованные заявления о мошенничестве… то, что мы видели здесь, в Филадельфии, является простой и понятной демократией, — сказал Кенни на пресс-конференции в пятницу, пишет CNN.

Обновлено в 19.08. Государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер прогнозирует пересчет голосов из-за небольшого разрыва между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Об этом сообщает издание The Washington Times.

— Сейчас Джорджия остается близкой к определению победителя. Примерно из 5 млн поданных голосов мы будем иметь разницу в несколько тысяч. С такой маленькой разницей будет перерасчет, — отметил Раффенспергер.

Он сказал, что в пятницу остается посчитать менее 5 тыс. 500 бюллетеней в четырех округах.

Обновлено в 18.17. Кандидат от Демократической партии Джо Байден получил мандат избирателей и скоро станет законно избранным президентом Соединенных Штатов.

Об этом заявила спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

Обновлено 11.30. Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в Джорджии, после 99% подсчета голосов.

Обновлено 10.00. Несколько американских телеканалов прервали выступление действующего президента Дональда Трампа после того, как он вновь заявил о том, что демократы “пытаются украсть его победу” и фальсифицируют выборы.

Обновлено 6 ноября 09.00. Показатели голосов выборщиков не изменились, хотя отдельные издания уже добавили демократу 11 электоральных голосов за Аризону (подсчитано 90%). Таким образом от победы Байдена отделяют семь пунктов.

Обновлено 5 ноября 21.00. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует на выборах президента 2020 года, набрав по состоянию на 21.10 5 ноября 253 пункта. Его конкурент, республиканец Дональд Трамп, получил 214 пунктов.

Для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов Коллегии выборщиков.

Байден одержал победу в 20 штатах и округе Колумбия, и еще имеет возможность победить в Неваде и Аризоне.

Демократ побеждает в штатах: Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вермонт, Колумбия, Вашингтон, Нью-Мехико, Орегон, Вирджиния, Род-Айленд, Калифорния, Гавайи, Мичиган и Висконсин.

Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в 23 штатах: Айдахо, Юта, Вайоминг, Южная Дакота, Северная Дакота, Небраска, Канзас, Оклахома, Миссури, Арканзас, Индиана, Кентукки, Теннесси, Алабама, Западная Вирджиния, Южная Каролина, Техас, Огайо, Миссисипи, Монтана, Айова, Флорида и Луизиана.

Республиканец в настоящее время лидирует в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске, и в сумме ему может добавиться 54 пункта. Тогда Трамп получит 268 голосов выборщиков, что не позволит ему победить в народном голосовании.

В то же время штаб действующего президента США Дональда Трампа уже подал иски в суды штатов Джорджия, Мичиган и Пенсильвания с требованием остановить подсчет голосов. Решение он аргументировал отсутствием доступа к отслеживанию подсчета.

Система выборов в США

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование Коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в конгрессе.