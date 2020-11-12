Немецкие врачи, которые работают в берлинской клинике Шарите, подтвердили инфицирование хантавирусом в стране. Это первое зафиксированное заражение человека именно в Германии, вирус не завезен из-за границы.

Об этом сообщили в пресс-службе клиники. Вирусом заболела жительница Нижней Саксонии. Ее госпитализировали с почечной недостаточностью и после обследований обнаружили хантавирус в организме.

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Ученые считают, что болезнь могла передаться женщине от домашней крысы.

Сейчас пациентка лечится. Но медики не знают на какой каким именно видом хантавируса заболела женщина.

Хантавирус: симптомы болезни

Хантавирус — это семейство вирусов, которое может передаться человеку от грызунов. Оно не передается от человека к человеку.

Болезнь начинается с лихорадки, озноба, боли в мышцах или желудочно-кишечных симптомов, но может быстро прогрессировать до заболевания, которое представляет угрозу для жизни.

Симптомы хантавирусного легочного синдрома обычно появляются через 2-4 недели, но могут появиться и через неделю, и через шесть недель после воздействия вируса.

Источник: Charite