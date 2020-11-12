Німецькі лікарі, які працюють у берлінській клініці Шаріте, підтвердили інфікування хантавірусом у країні. Це перше зафіксоване зараження людини саме у Німеччині, вірус не завезений з-за кордону.

Про це повідомили у прес-службі клініки. На вірус захворіла мешканка Нижньої Саксонії. Її госпіталізували з нирковою недостатністю та після обстежень виявили хантавірус в організмі.

Читайте: 52 млн хворих, спалах у Раді та Європарламенті – коронавірус в Україні та світі 12 листопада

Науковці вважають, що хвороба могла передатися жінці від домашнього щура.

Нині пацієнтка лікується. Але медики не знають на який саме вид хантавірусу захворіла жінка.

Хантавірус: симптоми хвороби

Хантавірус – це сімейство вірусів, яке може передатися людині від гризунів. Він не передається від людини до людини.

Хвороба починається з лихоманки, ознобу, болю у м’язах або шлунково-кишкових симптомів, але може швидко прогресувати до захворювання, що становить загрозу для життя.

Симптоми хантавірусного легеневого синдрому зазвичай з’являються через 2-4 тижні, але можуть з’явитися і через тиждень, і через шість тижнів після впливу вірусу.

Джерело: Charite