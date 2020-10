Red Bull повторил рекорд самого скоростного пит-стопа сезона в Формуле-1

Механики австрийской команды Формулы-1 Red Bull Racing вновь провели лучший пит-стоп в сезоне-2020 в королевских гонках. Это произошло на Гран-при Португалии.

Замена шин на болиде тайско-британского гонщика Александра Албона составила всего 1,86 секунд, что является повторением лучшего результата сезона в Формуле-1.

