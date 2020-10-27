Red Bull повторил рекорд самого скоростного пит-стопа сезона в Формуле-1

Механики австрийской команды Формулы-1 Red Bull Racing вновь провели лучший пит-стоп в сезоне-2020 в королевских гонках. Это произошло на Гран-при Португалии.

Замена шин на болиде тайско-британского гонщика Александра Албона составила всего 1,86 секунд, что является повторением лучшего результата сезона в Формуле-1.

Another masterclass from the @redbullracing crew as they take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Portugal Matching the quickest time of 2020 so far! #PortugueseGP #F1 #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/SHxTMWJDMF — Formula 1 (@F1) October 26, 2020

Во время гонки в Портимао команды Ф-1 провели 25 пит-стопов, из которых три лучших были в Red Bull Racing.

Самый длинный пит-стоп на Гран-при Португалии был у канадского гонщика Racing Point Лэнса Стролла на 34-м круге, на котором он простоял два пятисекундных штрафы.

Предыдущий лучший результат сезона также был у австрийцев, которые провели пит-стоп за 1,96 секунды.

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Таким образом, в зачете команд по лучшим пит-стопами Red Bull Racing еще больше увеличил отрыв от соперников: австрийская конюшня имеет 183 очка, тогда как у Mercedes — 183 и у Williams — 180.

Победил на Гран-при Португалии пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Эта победа стала для британца 92-й в карьере и позволила ему побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед в Формуле-1.

Вторым финиша добрался партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас, а третьим стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Самый скоростной пит-стоп в Формуле-1

В 2019 году во время Гран-при Бразилии механики Red Bull Racing провели самый скоростной пит-стоп в истории королевских гонок.

Чтобы заменить шины на болиде Макса Ферстаппена им понадобилось 1,82 секунды.