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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Наздогнав Шумахера: Гемілтон став семиразовим чемпіоном Формули-1

Британський автомобільний гонщик Льюїс Гемілтон став семиразовим переможцем чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. 14-й етап змагань пройшов у столиці Туреччини, Стамбулі.

У загальному рейтингу спортсмен має 307 очок – це гарантує йому титул чемпіона у цьому сезоні.

Пілот входить до складу команди Mercedes. Це десята перемога Гемілтона у сезоні та 94-та у професійній кар’єрі. За кількістю титулів він наздогнав німецького гонщика Міхаеля Шумахера.

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Календар Гран-прі на 2021 рік

Організатори чемпіонату з кільцевих перегонів Формула-1 оприлюднили календар змагань на 2021 рік. Відомо, що у наступному році Гран-прі пройде у 23 етапи.

Де організують четвертий тур, поки невідомо, адже В’єтнам відмовився від участі. Також календар передбачає нічні перегони у Гран-прі Саудівської Аравії.

Фото: Dreamstime

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