Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой на выборах в Молдове Майю Санду — лидера партии Действие и солидарность.

Он отметил, что ожидает дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой.

— Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов, — написал Зеленский в Twitter.

Вітаю @sandumaiamd з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною ???????? та Молдовою ???????? задля європейського майбутнього наших народів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020

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По информации ЦИК, после подсчета 99% голосов Майя Санду победила на выборах в Молдове. За нее проголосовали 57,49% избирателей.

На пост президента, кроме нее, претендовали еще восемь кандидатов. Однако главным оппонентом был действующий глава государства Игорь Додон, но свой голос за него отдали 42,51% избирателей.