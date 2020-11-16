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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Контактировал с больным Covid-19: Борис Джонсон пошел на самоизоляцию

Борис Джонсон, весной переболевший коронавирусом, пошел на самоизоляцию. Британский премьер встречался с депутатом Ли Андерсоном, у которого позже подтвердили Covid-19.

Британская национальная служба здравоохранения уведомила главу правительства о необходимости самоизолироваться после контакта с инфицированным.

Джонсон в Twitter написал, что у него нет симптомов болезни, но обязан самоизолироваться, однако продолжит руководить правительственными мерами по реагированию на пандемию в дистанционном режиме.

Твіт Джонсона

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Коронавирус у Джонсона

27 марта стало известно, что Борис Джонсон заболел коронавирусом. Впоследствии его состояние ухудшилось, и премьера перевели в реанимацию.

12 апреля Джонсона выписали из больницы, а к работе в обычном режиме он вернулся 27 апреля, то есть через месяц.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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