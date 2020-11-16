Борис Джонсон, який навесні перехворів на коронавірус, пішов на самоізоляцію. Британський прем’єр зустрічався з депутатом Лі Андерсоном, у якого пізніше підтвердили Covid-19.

Британська національна служба охорони здоров’я повідомила главу уряду про необхідність самоізолюватись після контакту з інфікованим.

Джонсон у Twitter написав, що у нього немає симптомів хвороби, але зобов’язаний самоізолюватись, проте продовжить керувати урядовими заходами шодо реагування на пандемію в дистанційному режимі.

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Коронавірус у Джонсона

27 березня стало відомо, що Борис Джонсон захворів на коронавірус. Згодом його стан погіршився, і прем’єра перевели у реанімацію.

12 квітня Джонсона виписали з лікарні, а до роботи у звичайному режимі він повернувся 27 квітня, тобто через місяць.