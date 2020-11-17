Конфликт за Карабах: армяне сжигают дома и выкапывают останки родственников

Армяне, которые собираются покинуть регион Нагорного Карабаха, выкапывают останки своих предков, чтобы забрать их для перезахоронения.
На видео, которое сняли журналисты, люди достают гроб из могилы, герметично упаковывают его и сверху прикрепляют крест.
Также зафиксированы случаи, когда армяне, покидающие территорию Нагорного Карабаха, подожгли свои дома в знак прощания.
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Конфликт из-за Нагорного Карабаха
Армения и Азербайджан десятилетиями находятся в конфликте из-за Нагорного Карабаха.
Тяжелые бои, вспыхнувшие 27 сентября, ознаменовали самую большую эскалацию за более чем четверть века, вследствие чего погибли сотни, а возможно, и тысячи людей.
На прошлой неделе было подписано соглашение о перемирии, в котором указано, что Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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