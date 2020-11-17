Конфлікт за Карабах: вірмени спалюють будинки і викопують останки родичів

Вірмени, які збираються залишити регіон Нагірного Карабаху, викопують останки своїх предків, щоб забрати їх для перепоховання.

На відео, яке зняли журналісти, люди дістають труну з могили, герметично упаковують її та зверху прикріплюють хрест.

Також зафіксовані випадки, коли вірмени, які залишають територію Нагірного Карабаху, підпалили свої будинки на знак прощання.

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Конфлікт через Нагірний Карабах

Вірменія та Азербайджан десятиліттями перебувають у конфлікті через Нагірний Карабах.

Важкі бої, що спалахнули 27 вересня, ознаменували найбільшу ескалацію за більш ніж чверть століття, внаслідок чого загинули сотні, а можливо, і тисячі людей.

Минулого тижня було підписано угоду про перемир’я, в якій зазначено, що Єреван повинен повернути Баку Кельбаджарський, Лачинський і Агдамський райони.

Фото: скріншот